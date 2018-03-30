Suriye'de patlama! ABD askerleri öldü

Suriye'de el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak etmesi sonucu 2 Amerikan askeri \u00f6ld\u00fc, 5 asker de yaraland\u0131.\r\n,Amerika Birle\u015fik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanl\u0131\u011f\u0131 (CENTCOM), Suriye'deki operasyon b\u00f6lgesinde el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak etmesi sonucu \u00f6l\u00fcm ve yaralanmalar\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada, ilk belirlemelere g\u00f6re 2 Amerikan askeri hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 5 asker de yaraland\u0131. \r\n,\u00d6len ve yaralanan askerlerin b\u00f6lgeden tahliye edildi\u011fi ifade edildi. \r\n,CENTCOM, patlaman\u0131n nerede ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dair detayl\u0131 bilgi vermedi.\r\n