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Suriye'de vurulan bölgeler belli oldu
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ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye yapılan hava harekatı 1 saat sürdü.
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