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Suriye’de YPG mevzileri fırtına obüsleri ile vuruluyor
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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tank ve fırtına obüs topları Afrin’in kuzeyindeki YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor.
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