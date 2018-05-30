Suriye’nin güneyi için gizli anlaşma

\u0130srail gazetesi Haaretz\u2019in haberine g\u00f6re, Suriye Devlet Ba\u015fkan\u0131 Be\u015far Esad, \u0130srail ile Suriye aras\u0131nda 1974\u2019te imzalanan anla\u015fmay\u0131 canland\u0131rmak istiyor.,Anla\u015fma, s\u0131n\u0131rda 10 kilometrelik silahtan ar\u0131nd\u0131r\u0131lm\u0131\u015f b\u00f6lge \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. ,Golan Tepelerinden 25 kilometrelik bir alanda karadan havaya f\u00fcze bulundurulmamas\u0131n\u0131 da h\u00fckme ba\u011fl\u0131yor., Esad\u2019\u0131n \u0130srail\u2019e son haftalarda kom\u015fu \u00fclkeler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Tel Aviv y\u00f6netimine birka\u00e7 defa mesaj g\u00f6nderdi\u011fini yazan \u0130srail gazetesi Haaretz, taraflar\u0131n anla\u015fmaya vard\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti. ,Bat\u0131l\u0131 bir diplomatik kaynak, son mesaj\u0131n Rusya arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla iletildi\u011fini s\u00f6yledi.,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin\u2019in de, \u0130srail\u2019le b\u00fcy\u00fck bir \u00e7at\u0131\u015fmay\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in \u0130ran\u2019\u0131n asker\u00ee varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde Esad\u2019a bask\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. Anla\u015fman\u0131n ard\u0131ndan \u0130ranl\u0131 milislerin Dera ve \u00e7evresinden \u00e7ekilmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Konvoylar\u0131n, kentin birka\u00e7 kilometre do\u011fusuna ve kuzeyine konu\u015fland\u0131\u011f\u0131, baz\u0131lar\u0131n\u0131n \u015eam\u2019a do\u011fru ilerledi\u011fi belirtiliyor. Anla\u015fmada yer alan \u00fclke yetkilileri, hen\u00fcz konuya ili\u015fkin resm\u00ee bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131. \u0130srail Savunma Bakan\u0131 Avigdor Liberman\u2019\u0131n, Rus mevkida\u015f\u0131 Sergey \u015eoygu ile \u0130ran\u2019\u0131n Suriye\u2019deki varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere yar\u0131n Moskova\u2019ya gitmesi bekleniyor.,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov, pazartesi g\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Suriye\u2019nin g\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131 b\u00f6lgelerinde sadece Esad askerlerinin bulunmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etmi\u015fti. \u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Behram Kas\u0131mi de \u201cter\u00f6r tehdidi var olduk\u00e7a ve Suriye h\u00fck\u00fbmeti, \u0130ran\u2019dan yard\u0131m istedik\u00e7e \u00fclkesinin, Suriye\u2019de kalaca\u011f\u0131n\u0131\u201d kaydetmi\u015fti.