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Suriye sınırında hareketlilik sürüyor
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Suriye sınırında bulunan Kilis’te askeri hareketlilik sürerken, askeri sevkıyatlar devam ediyor.
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