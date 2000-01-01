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Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler!

Suriye'ye askeri müdahaleyi destekleyen ve karşı çıkan ülkeler!
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Suriye rejiminin başkent Şam yakınlarındaki Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bazı ülkeler Suriye'ye saldırıyı desteklediklerini açıklarken, bazıları da buna karşı çıktı.Çin, Suriye'de Rusya ile birlikte Suriye hükümetine destek veren ülkelerden olsa da bu hafta ABD'nin BMGK'daki Suriye teklifini veto etmedi, çekimser oy kullanması dikkat çekti. BBC Türkçe'de yer alan haberde çeşitli ülkelerden gelen açıklamalar ve bu ülkelerin yine kimyasal silah iddiasıyla gerçekleşen 2003'teki Irak işgali sırasındaki tutumları ele alındı.

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