Suriyeli mülteciler oy kullanacak mı?

Erken se\u00e7im karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 'Suriyeli m\u00fclteciler oy kullanabilecek mi?' sorusu merak ediliyordu, cevap geldi...,Se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131yla T\u00fcrkiye\u2019de ya\u015fayan yabanc\u0131 ve m\u00fcltecilerin oy kullan\u0131p kullanamayaca\u011f\u0131 merak konusu oldu. ,.,M\u00fclteciler Derne\u011fi yakla\u015f\u0131k 3,5 milyon Suriyelinin oy kullanma hakk\u0131n\u0131n bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. ,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi: \u201cSe\u00e7im tarihi itibariyle 18 ya\u015f\u0131n\u0131 dolduran her T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 se\u00e7me ve halk oylamas\u0131na kat\u0131lma hakk\u0131na sahiptir. ,Se\u00e7imlere kat\u0131labilmenin ilk kural\u0131 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olmakt\u0131r. Kanuna g\u00f6re T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olmayanlar se\u00e7imlerde veya halk oylamalar\u0131nda oy kullanamazlar. Bu sebeple T\u00fcrkiye\u2019de bulunan Suriyelilerin oy kullanma hakk\u0131 bulunmamaktad\u0131r. 24 Haziran 2018 tarihinde yap\u0131lacak olan milletvekilli\u011fi ve cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde yabanc\u0131lar oy kullanamazlar.\u201d