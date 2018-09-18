Suriyeli sayısı ilçe nüfusunu yakaladı

Esad rejimi ve Rusya'n\u0131n, muhalif g\u00fc\u00e7lerin elindeki \u0130dlib'de baz\u0131 hedefleri vurmas\u0131, T\u00fcrkiye'ye yeni bir g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131n\u0131 g\u00fcndeme getirdi. ,T\u00fcrkiye ve Rusya aras\u0131nda, '\u0130dlib Gerginli\u011fin Azalt\u0131lmas\u0131 B\u00f6lgesindeki Durumun \u0130stikrarla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Mutabakat Zapt\u0131'n\u0131n imzalanmas\u0131, g\u00f6\u00e7 riskini azalt\u0131rken, Suriye'de 7 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren i\u00e7 sava\u015ftan ka\u00e7anlar, s\u0131n\u0131rda \u0130dlib'in kom\u015fusu Hatay'a s\u0131\u011f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kentte Suriyelilerin en yo\u011fun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 yer, \u0130dlib'in kuzeyinde Cilveg\u00f6z\u00fc G\u00fcmr\u00fck Kap\u0131s\u0131'n\u0131n da bulundu\u011fu Reyhanl\u0131. ,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 talimat\u0131na g\u00f6re her y\u0131l ana s\u0131n\u0131f\u0131, 1, 5 ve 9'uncu s\u0131n\u0131flar T\u00fcrk okullar\u0131na kay\u0131t yapt\u0131rmak zorunda.\r\n,24 bin T\u00fcrk \u00f6\u011frencinin e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Reyhanl\u0131'da, 15 bin 300 de Suriyeli \u00f6\u011frenci bulunuyor. Bunlardan 5 bin 300'\u00fc ge\u00e7ici e\u011fitim merkezleri, di\u011ferleri T\u00fcrk \u00f6\u011frencilerle ayn\u0131 okullarda ders ba\u015f\u0131 yapt\u0131. \u0130l\u00e7ede 6 bin Suriyeli \u00e7ocuk ise okul \u00e7a\u011f\u0131nda olmas\u0131na ra\u011fmen okula gitmiyor.\r\n,Suriyelilerin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc kiralad\u0131klar\u0131 evlerde ya\u015farken, baz\u0131lar\u0131 da ev sat\u0131n ald\u0131. Suriyelilerin etkisiyle il\u00e7ede ev fiyatlar\u0131 artt\u0131. Konut s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 nedeniyle Suriyelilerin baz\u0131lar\u0131 da hen\u00fcz in\u015faat halindeki evleri kiralayarak buralara yerle\u015fti.\r\n\r\n,Suriyeliler, esnafl\u0131k yaparak ve pamuk tarlalar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7imlerini sa\u011fl\u0131yor. \u200b\r\n\r\n,Ge\u00e7ici e\u011fitim merkezlerinde bu y\u0131l 4, 7, 8, 11 ve 12'nci s\u0131n\u0131flar e\u011fitim g\u00f6r\u00fcyor. \u0130l\u00e7ede ge\u00e7en y\u0131l 26 olan ge\u00e7ici e\u011fitim merkezi say\u0131s\u0131 bu y\u0131l 16'ya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,2 y\u0131l i\u00e7inde kademeli ge\u00e7i\u015f ile ge\u00e7ici e\u011fitim merkezlerindeki t\u00fcm \u00f6\u011frencilerin T\u00fcrk okullara ge\u00e7i\u015finin sa\u011flanaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilisi, "2018-2019 e\u011fitim \u00f6\u011fretim y\u0131l\u0131nda 5'inci s\u0131n\u0131fa ge\u00e7en bin 777, 9'uncu s\u0131n\u0131fa ge\u00e7en 840 Suriyeli \u00f6\u011frenci var. Bunlar bizim kendi okullar\u0131m\u0131za gitmek zorunda. Bu Suriyeli \u00f6\u011frenciler nedeniyle \u00f6zellikle orta okullar\u0131m\u0131zda bir y\u0131\u011f\u0131lma var. Bu okullar\u0131m\u0131zda ilave s\u0131n\u0131flar a\u00e7arak ihtiyaca cevap vermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bu olmazsa gerekirse ikili e\u011fitime ge\u00e7ece\u011fiz. 2 y\u0131l i\u00e7inde Suriye okulu kalmayacak. Kademeli ge\u00e7i\u015f ile t\u00fcm Suriyeli \u00f6\u011frenciler bizim okullar\u0131m\u0131za ge\u00e7mi\u015f olacak" dedi.\r\n\r\n,.,Sava\u015ftan ka\u00e7an Suriyeliler, Reyhanl\u0131'n\u0131n n\u00fcfusunu ikiye katlad\u0131. 95 bin n\u00fcfuslu il\u00e7ede resmi kay\u0131tlara g\u00f6re 80 bin Suriyeli ya\u015f\u0131yor. Kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131ndakilerle bu rakam\u0131n 100 bine ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n