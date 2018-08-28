Suriyeliler dönmemek üzere ülkelerine gidiyor...

Sava\u015ftan ka\u00e7arak T\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131\u011f\u0131nan baz\u0131 Suriyeliler, Kilis \u00d6nc\u00fcp\u0131nar S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden bir daha T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nmemek \u00fczere \u00fclkelerine kesin d\u00f6n\u00fc\u015f yap\u0131yor.\r\n\r\n,Suriyeliler 8 y\u0131ld\u0131r karga\u015fa ile i\u00e7 sava\u015f\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00fclkelerinden ka\u00e7arak g\u00fcvenli liman olarak g\u00f6rd\u00fckleri T\u00fcrkiye\u2019ye s\u0131\u011f\u0131nm\u0131\u015flard\u0131... \r\n\r\n,Suriyeliler, Kilis Valili\u011finin tahsis etti\u011fi minib\u00fcsler ile \u00d6nc\u00fcp\u0131nar S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden \u00fclkelerine d\u00f6n\u00fcyor. \r\n,G\u00fcnde 100 ila 800 Suriyelinin \u00fclkelerine kesin d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n,Suriyeliler d\u00f6nmemek \u00fczere \u00fclkelerine gidiyor...\r\n,Kilis\u2019e gelen baz\u0131 Suriyeliler, kendi istekleri ile bir daha T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nmemek \u00fczere \u00fclkelerine gitmek i\u00e7in \u00d6nc\u00fcp\u0131nar S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131\u2019nda geri g\u00f6nderme merkezine kay\u0131t yapt\u0131r\u0131yor. \r\n\r\n,Suriyelilerin \u00fclkelerine gidi\u015fleri cumartesi ve pazar g\u00fcnleri hari\u00e7 haftan\u0131n 5 g\u00fcn\u00fc s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Suriye'den ka\u00e7arak T\u00fcrkiye'ye gelen Suriyeli say\u0131s\u0131, Haziran 2018'de 3 milyon 570 bin 352'ye ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131...\r\n\r\n,\u00dclkelerindeki i\u00e7 sava\u015f nedeniyle ka\u00e7arak T\u00fcrkiye'ye gelen Suriyeli say\u0131s\u0131yla ilgili G\u00f6\u00e7 \u0130daresi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Haziran 2018 verilerine g\u00f6re Suriyelilerin 1 milyon 935 bin 499\u2019unu erkekler, 1 milyon 634 bin 853\u2019\u00fcn\u00fc de kad\u0131nlar olu\u015fturuyor. ,G\u00f6\u00e7 \u0130daresi taraf\u0131ndan ge\u00e7ici bar\u0131nma merkezlerinde kalan Suriyelilerin say\u0131s\u0131 da payla\u015f\u0131ld\u0131.,N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerine g\u00f6re ise, 2011\u2019den bu yana, Suriye uyruklu olup T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131 alan ki\u015fi say\u0131s\u0131 55 bin 583. Bunlardan 25 bini 0-18 ya\u015f grubunda yer al\u0131yor.\r\n\r\n, Buna g\u00f6re 21 Haziran 2018 tarihi itibar\u0131yla 216 bin 890 ki\u015fi kamplarda ya\u015farken, 3 milyon 353 bin 462 ki\u015fi ise kamp d\u0131\u015f\u0131nda il ve il\u00e7elerde ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n,G\u00f6\u00e7 \u0130daresinin 21 Haziran 2018 tarihli verilerine g\u00f6re en \u00e7ok Suriyeli bar\u0131nd\u0131ran \u015fehir 563 bin 15 ki\u015fi ile \u0130stanbul. Suriyelilerin en az oldu\u011fu \u015fehir ise 28 ki\u015fi ile Bayburt. Bayburt\u2019u 34 ki\u015fi ile Artvin, 44 ki\u015fi ile Tunceli takip ediyor. Suriyelilerin yerli n\u00fcfusa oranla en yo\u011fun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 il ise y\u00fczde 96,26 ile Kilis. Kilis\u2019te kay\u0131tl\u0131 olan m\u00fclteci say\u0131s\u0131 bir \u00f6nceki aya g\u00f6re 515 ki\u015fi artt\u0131. Kilis\u2019te kay\u0131tl\u0131 Suriyelilerin say\u0131s\u0131, T\u00fcrk vatanda\u015flar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131ndan 5 bin 58 ki\u015fi daha az. Kilis'te 131 bin 261 Suriyeli ya\u015f\u0131yor., Adana ilinde kay\u0131tl\u0131 Suriyeli say\u0131s\u0131 May\u0131s ay\u0131na g\u00f6re 9 bin 225 ki\u015fi artarak Mersin\u2019i ge\u00e7ti. Suriyelilerin T\u00fcrk n\u00fcfusuna oranla yo\u011funlu\u011funun en az oldu\u011fu \u015fehirler ise y\u00fczde 0,02 oran ile Artvin. Artvin\u2019i y\u00fczde 0,03 ile Bayburt ve Giresun takip ediyor.\r\n\r\n,Suriyelilerin baz\u0131lar\u0131, F\u0131rat Kalkan\u0131 ile Zeytin Dal\u0131 harekat\u0131yla huzur, g\u00fcven, bar\u0131\u015f ortam\u0131n\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 \u015fehirlere gidiyor. ,.