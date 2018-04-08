Sürücü kursunda kadın cinayeti

\u0130ddiaya g\u00f6re, Araban il\u00e7esi Yeni Alt\u0131nta\u015f Mahallesi Akbudak Caddesindeki bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc kursunda \u00e7al\u0131\u015fan Sevda Bet\u00fcl Alt\u0131nta\u015f (23), kursta g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Hasan \u00c7. ile hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine ise Hasan \u00c7. Sevda Bet\u00fcl Alt\u0131nta\u015f\u2019a 7 b\u0131\u00e7ak darbesi ile a\u011f\u0131r yaralad\u0131. Olay\u0131n ard\u0131ndan ko\u015farak kurstan \u00e7\u0131kan Hasan \u00c7.\u2019yi g\u00f6ren vatanda\u015flar ise s\u00fcr\u00fcc\u00fc kursuna girdiklerinde ise Alt\u0131nta\u015f\u2019\u0131n kanlar i\u00e7inde buldu. Bir otomobil ile Araban Devlet Hastanesine g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Alt\u0131nta\u015f\u2019a burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Olay yerinde polis inceleme yapt\u0131. Araban Devlet Hastanesi morgundaki Alt\u0131nta\u015f\u2019\u0131n cenazesi ise savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n \u00f6n incelemesinin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Gaziantep Adli T\u0131p Kurumuna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olay\u0131n firari zanl\u0131s\u0131 Hasan \u00c7.\u2019yi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. ,Gaziantep'in Araban il\u00e7esinde s\u00fcr\u00fcc\u00fc kursunda \u00e7al\u0131\u015fan bir kad\u0131n, tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ki\u015fi taraf\u0131ndan 7 kez b\u0131\u00e7aklanarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n