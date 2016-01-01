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DÜNYA
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ABD kuzeybatı Suriye'ye yardımı kesecek
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Dünyaca ünlü yıldızdan Erdoğan çıkışı: Onunla gurur duyuyoruz
GÜNDEM
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PKK Irak Meclisi'ne girdi
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Kemal Kılıçdaroğlu İlhan Cihaner'in üstünü çizdi
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Çin'de camilere 'Çin bayrağını göndere çekin' çağrısı
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Suikast için geldiler, ikisi de yakalandı!
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Ramazan
Sürücüler birbirine cop ve beyzbol sopasıyla saldırdı
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Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi.
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