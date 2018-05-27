Sürücüyü gören şaşkına döndü

Kaza, Afyonkarahisar \u00e7evre yolunda meydana geldi.,Yoldan ge\u00e7en di\u011fer s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin hayretle kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 kaza sonucu ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Sinan T. (24) par\u00e7alanan ara\u00e7tan sa\u011f \u00e7\u0131kt\u0131. , \u00c7arpman\u0131n etkisiyle adeta par\u00e7alanan ara\u00e7 ikiye b\u00f6l\u00fcnd\u00fc.,Kazay\u0131 hafif s\u0131yr\u0131klarla atlatan Sinan T. \u00e7evredekilerin yard\u0131m\u0131yla ara\u00e7tan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. , \u0130ki arac\u0131n \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 kazada ara\u00e7lardan biri savrularak orta ref\u00fcjdeki a\u011fa\u00e7lara \u00e7arpt\u0131. ,Yoldan ge\u00e7en vatanda\u015fla kaza sonras\u0131 yola sa\u00e7\u0131lan arac\u0131n par\u00e7alar\u0131n\u0131 ise cep telefonu kameras\u0131 ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclediler.