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Survivor 2018 finalinde büyük sürpriz!
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Survivor 2018'in finali dün akşam Kıbrıs'ta yapıldı. Büyük sürprizlere sahne olan Survivor 2018 finalinde yarışma dışında ilginç gelişmeler de yaşandı...
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