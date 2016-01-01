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15 TEMMUZ
Ramazan
Survivor Berna ayağını mı kırdı? Berna Canbeldek kimdir?
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Survivor'ın 45. bölümü dün akşam TV8'de seyircisiyle buluştu. Yeni bölümde iki takım ilk önce yemek ödülünde mücadele verdi. Bu oyunu Gönüllüler takımı kazandı. İkinci oyunda ise korkunç bir kaza yaşandı.
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