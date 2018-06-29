Survivor bu akşam var mı? | Survivor neden yok? ( Survivor eleme ne zaman?)
1/11
Survivor sona 2 gün kala çok üzücü bir olay yaşandı. Acun Medya ekibinin kameramanı Alper hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Survivor ve Türkiye bu haberle yıkıldı. Survivor'da çeyrek final yani 4 isimden ikisinin eleneceği ikisinin yarı finale yükseleceği akşam yaşanan bu acı olay yüzünden yayın iptal edildi. Survivor severler bu cinayete üzülerken bir yandan da merak içindeler acaba Survivor bu akşam var mı? Survivor neden yok? Survivor eleme ne zaman? Survivor bitti mi? tüm sorularınızın cevabı ve Alper'in cinayetine dair her şey en detaylı şekilde haberimizde.