Survivor'da bir aşk bombası daha

Survivor Yunanistan adas\u0131ndan yar\u0131\u015fmac\u0131 Rodanthi Kaparou daha \u00f6nce Hilmi Cem'den ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,\u0130ddiaya g\u00f6re Hilmi Cem \u0130ntepe, kendisine a\u015fk\u0131n\u0131 ilan eden Survivor Yunanistan yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 Rodanthi Kaparou ile a\u015fk ya\u015f\u0131yor.\r\n,Survivor Yunanistan adas\u0131ndan yar\u0131\u015fmac\u0131 Rodanthi Kaparou daha \u00f6nce Hilmi Cem'den ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.,T\u00fcrkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yar\u0131\u015fmac\u0131 senden \u00e7ok etkilenmi\u015f. \r\n,Bu olaydan sonra, Survivor d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc ikilinin ne yapaca\u011f\u0131 merak ediliyordu.,Daha sonra Acun Il\u0131cal\u0131, ada konseyinde Hilmi Cem \u0130ntepe'ye durumu "Yunan tak\u0131m\u0131ndan senden ho\u015flanan birisi var. ,Soruda olay\u0131 \u00e7\u00f6zd\u00fcm. Ne kadar bo\u015f bak\u0131yorsam art\u0131k o anlatt\u0131" demi\u015fti.\r\n,Kendisi bana 'Acaba ne zaman T\u00fcrkiye'yle tekrar oyun oynayaca\u011f\u0131z' diye sordu. ,\u015eimdi de Hilmi Cem \u0130ntepe ve Rodanthi Kaparou'nun a\u015fk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Hilmi Cem \u0130ntepe ile Kaparou'nun a\u015fk ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi., \u0130kili Instagram'da birbirlerini takibe ald\u0131. Daha sonra Rodanthi Kaparou'nun, Hilmi Cem'in ti\u015f\u00f6rt\u00fcyle olan Instagram payla\u015f\u0131m\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n