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Katar, UNRWA'ya 50 milyon dolar bağış yaptı
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5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldılar!
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Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu (Süper Lig puan durumu, fikstür)
SPOR
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Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı
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Almanya'nın tek gündemi Türk asıllı futbolcular
GÜNDEM
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İzleyici şoke olacak! Diriliş Ertuğrul'da büyük ayrılık
GÜNDEM
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Deniz Baykal, GATA'dan nakledildi
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Dolar rekor kırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanını çağırdı (Dolar ne kadar )
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Uyuşturucu davasında ünlü isimlere hapis cezası verildi
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15 yaşındaki genç kız kayıp!
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Bakanlık'tan İsrail açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Ramazan
Survivor'da bomba itiraf! Her şeyi tek tek anlattı...
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Survivor Panorama programında eski Survivor yarışmacısından bomba bir itiraf geldi.
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