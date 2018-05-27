Survivor'da büyük kavga! Turabi- Adem birbirine girdi (TURABİ ADEM KAVGASI)

Survivor yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131. \u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda Turabi ve Adem\u2019in kavga etti\u011fi fragmanda Acun Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n ilk kez ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Survivor\u2019da bu ak\u015fam dokunulmazl\u0131k oyunu oynand\u0131. Oynanan ilk dokunulmazl\u0131k oyunu sonras\u0131 kaybeden taraf olan G\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131 yapt\u0131klar\u0131 oylama sonucunda eleme aday\u0131n\u0131 belirledi,\u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda Adem ile Turabi\u2019nin kavgas\u0131ndan sonra Acun Il\u0131cal\u0131 adeta \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131.,Acun Il\u0131cal\u0131 b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizi yar\u0131\u015fmac\u0131lara a\u00e7\u0131klad\u0131.,Eleme adaylar\u0131 Hakan ve Ya\u011fmur oldu. Eleme adaylar\u0131n\u0131n belli olmas\u0131ndan sonra bu ak\u015fam ekrana gelecek b\u00f6l\u00fcm\u00fcn fragman\u0131 da yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n,\u0130plerin iyice gerildi\u011fi yar\u0131\u015fmada Acun Il\u0131cal\u0131, \u201cArkada\u015flar susal\u0131m art\u0131k, konu\u015fan\u0131 ataca\u011f\u0131m\u201d diye ba\u011f\u0131rarak m\u00fcdahalede bulundu.,Bu ak\u015fam yay\u0131nlanacak b\u00f6l\u00fcmde \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Inna adaya gelecek.,Merve Ayd\u0131n araya girerek Turabi ve Adem'i ay\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.,.,Turabi daha \u00f6nceden de yapt\u0131\u011f\u0131 davran\u0131\u015flar taraf\u0131ndan ele\u015ftiriliyordu. Diskalifiye olmaktan son anda d\u00f6nen Turabi, 'Acaba elenecek mi?' sorusu ak\u0131llara geldi.