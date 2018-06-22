Survivor'da elenen isim belli oldu | Eleme adayları kim?

15 May\u0131s 1991 tarihinde \u0130stanbul'da d\u00fcnyaya gelen Murat Ceylan, lise e\u011fitimini tamamlamas\u0131ndan ard\u0131ndan \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'ya gitti. Londra'daki Central Saint Martins de End\u00fcstriyel tasar\u0131m e\u011fitimi alan Murat Ceylan, \u0130stanbul Bilgi \u00dcniversitesi Reklamc\u0131l\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda piyano \u00e7almaya ba\u015flayan ve m\u00fczik ile ilgilenen Murat Ceylan, bu alanda Ergican Saydam'dan m\u00fczik dersleri de ald\u0131. M\u00fczi\u011fin yan\u0131 s\u0131ra bir\u00e7ok spor dal\u0131 ile ilgilenen Murat Ceylan, \u0130stanbul Atl\u0131 Spor Klub\u00fc'nde lisansl\u0131 binicilik yapmaktad\u0131r.\r\n,2013 y\u0131l\u0131nda Panama'da d\u00fczenlenen Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131lan ve burada yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131ndaki performans\u0131yla k\u0131sa s\u00fcrede dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Murat Ceylan, 2014 y\u0131l\u0131nda "Para Bende" adl\u0131 her hafta ba\u015fka bir \u00fclkede, ba\u015fka bir \u015fehirde ge\u00e7en bir yar\u0131\u015fmada Almeda Abazi ile yar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n2016 y\u0131l\u0131nda profesyonel m\u00fczik kariyerine ilk ad\u0131m\u0131n\u0131 atan Murat Ceylan, Ozan Do\u011fulu ve \u00c7a\u011fr\u0131 Sertel aranj\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde, s\u00f6z ve m\u00fczi\u011fi kendisine ait olan "Yeni Nesil" adl\u0131 ilk alb\u00fcm\u00fcn\u00fc piyasaya \u00e7\u0131kartt\u0131. Yine 2016 y\u0131l\u0131nda oyunculuk hayat\u0131na da ba\u015flayan Murat Ceylan "Familya" adl\u0131 dizide "Ate\u015f Beyo\u011flu" karakterine hayat verdi. Murat Ceylan bu dizide U\u011fur Y\u00fccel, Sezer Avc\u0131 ve Erkan Kol\u00e7ak K\u00f6stendil gibi \u00f6nemli isimlerle birlikte rol ald\u0131. \r\n\r\nSon olarak TV 8 ekranlar\u0131nda izleyici ile bulu\u015fan Survivor 2018 yar\u0131\u015fmas\u0131nda yer alan Murat Ceylan, g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131nda m\u00fccadele ediyor ve s\u0131k s\u0131k yar\u0131\u015fmada ya\u015fanan olaylar ve performans\u0131yla dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmeyi ba\u015far\u0131yor.,1987 y\u0131l\u0131nda Mersin'de do\u011fdu. Aslen Kahramanmara\u015fl\u0131. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve bir\u00e7ok farkl\u0131 dans\u0131 yapt\u0131. Meslek olarak da terzilik yap\u0131yordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi\u2019nde okuyup mezun olamay\u0131nca Survivor Allstar\u2019dan sonra d\u0131\u015fardan okuyup liseyi bitirmi\u015ftir. Turabi \u00c7amk\u0131ran, Mersin\u2019de amat\u00f6r \u015fekilde tekvando, box ve muay thai ile u\u011fra\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Daha sonra profesyonel olarak \u201cMuay Thai\u201dyi yerinde \u00f6\u011frenme iste\u011fi ile Tayland\u2019a gitti. Burada yerinde e\u011fitim ile teknik ve fizi\u011fini geli\u015ftirerek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00e7\u00fcye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,2011 y\u0131l\u0131nda yar\u0131\u015fmada tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Gizem Hatipo\u011flu (Ak\u0131n) ile evlenmi\u015ftir. ,28 Kas\u0131m 1980 Burgazada Istanbul do\u011fumlu, Milli sporcu, oyuncu ve sunucudur. I\u015f\u0131k \u00dcniversitesi \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc, Marmara \u00dcniversitesi Y\u00fcksek Lisans \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde e\u011fitimini alm\u0131\u015ft\u0131r.,2010 y\u0131l\u0131nda Survivor K\u0131zlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yar\u0131\u015ft\u0131. Adada 17 hafta 124 g\u00fcn kald\u0131ktan sonra yar\u0131\u015fmada 6. olmu\u015ftur.\r\n,Survivor'da eleme adaylar\u0131 bu hafta Turabi, Murat ve Hakan oldu.,Ayn\u0131 zaman da MMA (kafes d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc) ma\u00e7lar\u0131nda da bir\u00e7ok \u00fclkede m\u00fcsabakalara kat\u0131ld\u0131. Turabi \u00c7amk\u0131ran, 2008 y\u0131l\u0131nda 4.sezon \u201cBenimle Dans Eder misin ?\u201d dans yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131ld\u0131. 2013 y\u0131l\u0131nda Acun Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ve j\u00fcri \u00fcyeli\u011finde Acun Il\u0131cal\u0131, H\u00fclya Av\u015far ve Eser Yenenler\u2019in oldu\u011fu \u201cYetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye\u201d adl\u0131 yar\u0131\u015fmaya kat\u0131ld\u0131. 2014 Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n birincisi oldu. Ard\u0131nda Survivor All Star\u2019a kat\u0131lan \u00c7amk\u0131ran, yine birincilik koltu\u011funda yer ald\u0131.\r\n\r\n