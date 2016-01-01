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Survivor'da Emre Belözoğlu sürprizi
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Sevilen program Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacıların ada şartlarında çok gerildiğini deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu örneğiyle açıkladı.
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