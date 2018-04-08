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Survivor eleme adayları kim? | Survivor'da potada kim? | İşte Survivor elenen isim

Survivor eleme adayları kim? | Survivor'da potada kim? | İşte Survivor elenen isim
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Survivor'da her hafta olduğu gibi bu haftada heyecan dorukta. İletişim ödülünden önce açıklanan Survivor 2018 dokunulmazlık oyunu kuralı değişti. Artık 2 dokunulmazlık oynanacak. Biri oynandı ve Gönüllüler dokunulmazlık kaybetti. Cumali ve Yağmur eleme adayı oldu. Biri de bugün oynanacak. Eğer yine Gönüllüler kaybederse 1 aday daha onlardan çıkacak. Eğer Ünlülüler kaybederse onlardan 2 aday çıkacak. Toplam 4 aday mı olacak 3 aday mı büyük bir merak konusu.Survivor eleme adayları kim? Survivor'da potada kim? sorularının cevabı burada. İşte Survivor elenen isim

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