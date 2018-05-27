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Türkiye Gazetesi

Survivor eleme adayları kim? | Survivor elenen isim kim?

Survivor eleme adayları kim? | Survivor elenen isim kim?
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YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.

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