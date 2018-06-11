Survivor eleme adayları kimdir? | Survivor'da elenen belli oldu

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt ayn\u0131 zamanda T\u00fcrk Rugby Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n kaptan\u0131 ve 8 y\u0131ll\u0131k oyuncusudur. Rugby'nin yan\u0131nda Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararas\u0131 m\u00fcsabakalarda yer alm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Samsun 19 May\u0131s \u00dcniversitesi Beden E\u011fitimi B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan Mustafa Kemal Kurt ya\u015fam\u0131na \u0130stanbul'da devam etmektedir. \r\n,Son olarak Survivor 2018'e dahil olmas\u0131 ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Mustafa Kemal Kurt, yar\u0131\u015fmada \u015fu ana kadar toplad\u0131\u011f\u0131 55 puanla 7. s\u0131rada bulunuyor.\r\n,1987 y\u0131l\u0131nda Mersin'in Erdemli il\u00e7esinde d\u00fcnyaya gelen Turabi \u00c7amk\u0131ran, aslen Kahramanmara\u015fl\u0131d\u0131r. Meslek olarak da terzilik yaparak ge\u00e7imini sa\u011flayan Turabi \u00c7amk\u0131ran, amat\u00f6r olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmi\u015ftir.\r\n\r\n,Profesyonel olarak \u201cMuay Thai\u201d yerinde \u00f6\u011frenme iste\u011fi ile Tayland\u2019a gitti. Burada yerinde e\u011fitim ile teknik ve fizi\u011fini geli\u015ftirerek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00e7\u00fcye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Ayn\u0131 zaman da MMA (kafes d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc) ma\u00e7lar\u0131nda da bir\u00e7ok \u00fclkede m\u00fcsabakalara kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve bir\u00e7ok farkl\u0131 dans t\u00fcr\u00fcn\u00fc ba\u015far\u0131 ile yapan Turabi \u00c7amk\u0131ran, 2008 y\u0131l\u0131nda "Benimle Dans Eder Misin" adl\u0131 yar\u0131\u015fmaya kat\u0131ld\u0131. 2013 y\u0131l\u0131nda Acun Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ve j\u00fcri \u00fcyeli\u011finde Acun Il\u0131cal\u0131, H\u00fclya Av\u015far ve Eser Yenenler\u2019in oldu\u011fu \u201cYetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye\u201d adl\u0131 yar\u0131\u015fmada da boy g\u00f6steren \u00c7amk\u0131ran, 2014 y\u0131l\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Survivor'da sezonu \u015fampiyon olarak tamamlad\u0131. Ard\u0131ndan 2015 y\u0131l\u0131nda Survivor All Star\u2019a kat\u0131lan \u00c7amk\u0131ran, yine birincilik koltu\u011funda yer ald\u0131.\r\n\r\n"Kertenkele" adl\u0131 televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. b\u00f6l\u00fcmden itibaren dahil olan Turabi \u00c7amk\u0131ran bu dizide Timur Acar, Dil\u015fad \u015eim\u015fek, \u015eemsi \u0130nkaya, Sinan \u00c7al\u0131\u015fkano\u011flu, Sera Tokdemir, Umut O\u011fuz, Mehtap Bayri, Eda \u00d6zerkan, Selahattin Ta\u015fd\u00f6\u011fen, Gafur Uzuner ile birlikte rol ald\u0131. 2018 y\u0131l\u0131nda 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi \u00c7amk\u0131ran, "3 benim u\u011furlu say\u0131m, neden 3\u2019te 3 olmas\u0131n" s\u00f6zleriyle ne kadar iddial\u0131 oldu\u011funu g\u00f6sterdi.,Merve Ayd\u0131n 17 Mart 1990, Bak\u0131rk\u00f6y, \u0130stanbul'da do\u011fmu\u015f T\u00fcrk atlettir. ENKA spor kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn atletizm bran\u015f\u0131 sporcusudur.2008'de D\u00fcnya Gen\u00e7ler Atletizm \u015eampiyonas\u0131 ve 2011'de Avrupa 23 ya\u015f alt\u0131 Atletizm \u015eampiyonas\u0131'nda 800 metre ko\u015fuda g\u00fcm\u00fc\u015f madalya kazanm\u0131\u015ft\u0131r. Ayn\u0131 y\u0131l D\u00fcnya \u00dcniversite Yaz Oyunlar\u0131'nda 4\u00d7400 bayrak yar\u0131\u015f\u0131nda ikinci g\u00fcm\u00fc\u015f madalyas\u0131n\u0131 da kazanm\u0131\u015f ve Avrupa 23 ya\u015f alt\u0131 Atletizm \u015eampiyonas\u0131'ndaki performans\u0131 ile D\u00fcnya \u2013 Olimpiyat B baraj\u0131n\u0131 da ge\u00e7mi\u015ftir.\r\n,Londra 2012 Yaz Olimpiyatlar\u0131 kad\u0131nlar 800 metre se\u00e7melerinde 2.seride yar\u0131\u015fan sporcu, yar\u0131\u015f esnas\u0131nda sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. Sakatl\u0131k ac\u0131s\u0131 nedeniyle a\u011flayarak yar\u0131\u015fa devam edip bitirmesi, onu man\u015fetlere ta\u015f\u0131m\u0131\u015ft\u0131r. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat se\u00e7meleri kapsam\u0131ndaki yar\u0131\u015fta ko\u015ftu\u011fu 2:00.23'l\u00fck derece ile 800 m T\u00fcrkiye rekorunun sahibidir. \r\n,2014 Mart'\u0131ndan itibaren star TV'de yay\u0131nlanan Survivor'da, \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Adada 111 g\u00fcn kald\u0131ktan sonra yar\u0131\u015fmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmu\u015ftur.\r\n,Survivor'da eleme adaylar\u0131 Mustafa, Turabi ve Merve eleme aday\u0131 oldu.