Survivor Hakan baba mı oluyor?

Yar\u0131\u015fmac\u0131lar\u0131n aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman ge\u00e7irme \u015fans\u0131n\u0131 yakalad\u0131klar\u0131 \u00f6d\u00fcl oyununda kazanan taraf olan g\u00f6n\u00fcll\u00fcler tak\u0131m\u0131 sevdikleriyle hasret giderdi. \r\n\r\n,.,Kameralara yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde duygusal anlar ya\u015fan\u0131rken, fragman\u0131n sonunda yay\u0131nlanan bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc izleyenlerin akl\u0131na 'Gizem Hatipo\u011flu hamile mi?' sorusunu getirdi.,D\u00fcn ak\u015fam yay\u0131nlanan ada konseyinde Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n "Hakan \u00e7ok g\u00fczel bir s\u00fcrprizle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131" demesinin ard\u0131ndan konu\u015fan Hakan, "Hayat\u0131mda belki en \u00e7ok istedi\u011fim, en \u00e7ok bekledi\u011fim en b\u00fcy\u00fck duygulardan birini bu \u00f6d\u00fclle ya\u015fama f\u0131rsat\u0131 buldum. \r\n,Sosyal medyada d\u00fcn ak\u015fam \u00f6zellikle bu konuda bir \u00e7ok tweet at\u0131l\u0131rken, Gizem'in hamile olup olmad\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131y\u0131 sevenler taraf\u0131ndan merak edildi.,\u00c7ok da bahsetmek istemiyorum ama \u00e7ok da mutluyum. Art\u0131k K\u0131br\u0131s'a gitmek ve \u015fampiyon olmak i\u00e7in daha b\u00fcy\u00fck bir nedenim var" dedi.\r\n