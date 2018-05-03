Survivor Hakan'dan Nagihan'a ağır sözler

Hilmi Cem\u2019in \u2018Kendi aram\u0131zda bir gerilim ya\u015fad\u0131k. Bu gerilimin ba\u015frolleri aras\u0131nda Hakan ve Nagihan vard\u0131\u2019 s\u00f6zleri olay\u0131 a\u00e7\u0131klar nitelikte,TV 8 ekranlar\u0131nda izleyici kar\u015f\u0131na \u00e7\u0131kan Survivor 2018'in 66.yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda Hakan Hatipo\u011flu'nun Nagihan Karadere hakk\u0131nda s\u00f6yledi\u011fi s\u00f6zler yenir yutulur cinsten de\u011fil. ,Nagihan ile aralar\u0131ndaki problemden sonra geri ad\u0131m atmayan Hakan Hatipo\u011flu \u2018Ben Nagihan\u2019la hi\u00e7 bir zaman tart\u0131\u015fmayaca\u011f\u0131m. ,Survivor 46.b\u00f6l\u00fcmde Nagihan ile Hakan aras\u0131nda erzak kavgas\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Olay da yine Ya\u011fmur vard\u0131.,Hakan\u2019la ya\u015fad\u0131klar\u0131 gerilimden sonra konu\u015fan Nagihan, \u2018Benim Ya\u011fmur\u2019la ufac\u0131k konu\u015fmamdan dolay\u0131 Ya\u011fmur\u2019u savunmaya ge\u00e7mesi beni ve tak\u0131m\u0131 son derece rahats\u0131z etti\u2019 \u015feklinde diye huzursuzlu\u011fu a\u00e7\u0131kl\u0131yor,Nagihan\u2019\u0131n \u2018Herkes kolay yolunu bulmu\u015f. Tak\u0131m\u0131m\u0131n malzemelerini \u00e7akt\u0131rmadan \u00e7antalar\u0131na koyup kayboldu bahanesi buluyorlar\u2019 s\u00f6zleri dikkat \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n,Ya\u015fanan kavgay\u0131 ele\u015ftiren Ya\u011fmur ise, \u2018200 gram erzak i\u00e7in akl\u0131n\u0131 satacak insanlar. \r\n\r\n,K\u00f6rler sa\u011f\u0131rlar birbirlerini a\u011f\u0131rlar\u2019 \u015feklinde konu\u015fmu\u015ftu.,Survivor Hakan Nagihan'a \u00e7ok a\u011f\u0131r s\u00f6zler s\u00f6yledi.,\u00c7\u00fcnk\u00fc hayat\u0131mda hi\u00e7 bir zaman \u00e7amurun i\u00e7inde yuvarlanmad\u0131m\u2019 s\u00f6zleriyle sert bir g\u00f6nderme yap\u0131yor.