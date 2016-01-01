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Ramazan
Survivor'ın kameramanı Alper'in cinayetinde kahreden detay
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Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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