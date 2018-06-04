Ümit Karan kimdir?

Futbol kariyerine, Almanya'da Berlin tak\u0131m\u0131 Hertha Zehlendorfda ba\u015flad\u0131. Hertha Zehlendorf dan sonra T\u00fcrkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben S\u00fcper Lig'e ge\u00e7i\u015f yaparak Gen\u00e7lerbirli\u011fi'nde oynamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,2001 y\u0131l\u0131nda ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine tak\u0131m\u0131n\u0131n \u015fampiyonlu\u011fa eri\u015fmesinde b\u00fcy\u00fck pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yar\u0131s\u0131nda Galatasaray'\u0131n antren\u00f6r\u00fc Gheorghe Hagi ile anla\u015fmazl\u0131klar sonucu Borussia M\u00f6nchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile s\u00f6zle\u015fme i\u00e7in masaya oturdu. Ancak \u00dcmit Karan Bundesliga tak\u0131mlar\u0131n\u0131n tekliflerini geri \u00e7evirerek; son anda B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ankaraspor ile anla\u015ft\u0131. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor i\u00e7in oynayan \u00dcmit Karan, kiral\u0131k s\u00f6zle\u015fmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray i\u00e7in oynamaya ba\u015flayan \u00dcmit Karan, sezon i\u00e7inde att\u0131\u011f\u0131 18 gol ile gol krall\u0131\u011f\u0131na aday oldu. Ama ge\u00e7irdi\u011fi sakatl\u0131k nedeniyle sezonu kapatarak gol krall\u0131\u011f\u0131na da veda etmek zorunda kald\u0131. 2006-2007 sezonunun ba\u015f\u0131nda tak\u0131mdaki yerini geri ald\u0131 ve S\u00fcper Ligi'ndeki 100. gol\u00fcn\u00fc 18 Eyl\u00fcl 2006 'da Be\u015fikta\u015f'a kar\u015f\u0131 kaydetmi\u015ftir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 ma\u00e7ta kaptan olarak \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130ngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray ma\u00e7\u0131nda att\u0131\u011f\u0131 2 golle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti. Fakat tak\u0131m\u0131n\u0131 ma\u011flubiyetten kurtaramad\u0131. 2009-10 sezon ba\u015f\u0131nda Eski\u015fehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 May\u0131s 2012 tarihine kadar Eski\u015fehirspor ile s\u00f6zle\u015fmesi bulunmaktad\u0131yd\u0131. 2011-2012 sezonundan itibaren Eski\u015fehirspor' da sportif direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revine getirildi. \u00dcmit Karan 2011'de futbolu b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,1987 y\u0131l\u0131nda Mersin'in Erdemli il\u00e7esinde d\u00fcnyaya gelen Turabi \u00c7amk\u0131ran, aslen Kahramanmara\u015fl\u0131d\u0131r. Meslek olarak da terzilik yaparak ge\u00e7imini sa\u011flayan Turabi \u00c7amk\u0131ran, amat\u00f6r olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmi\u015ftir.\r\n\r\n,Profesyonel olarak \u201cMuay Thai\u201d yerinde \u00f6\u011frenme iste\u011fi ile Tayland\u2019a gitti. Burada yerinde e\u011fitim ile teknik ve fizi\u011fini geli\u015ftirerek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00e7\u00fcye d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Ayn\u0131 zaman da MMA (kafes d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc) ma\u00e7lar\u0131nda da bir\u00e7ok \u00fclkede m\u00fcsabakalara kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve bir\u00e7ok farkl\u0131 dans t\u00fcr\u00fcn\u00fc ba\u015far\u0131 ile yapan Turabi \u00c7amk\u0131ran, 2008 y\u0131l\u0131nda "Benimle Dans Eder Misin" adl\u0131 yar\u0131\u015fmaya kat\u0131ld\u0131. 2013 y\u0131l\u0131nda Acun Il\u0131cal\u0131\u2019n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ve j\u00fcri \u00fcyeli\u011finde Acun Il\u0131cal\u0131, H\u00fclya Av\u015far ve Eser Yenenler\u2019in oldu\u011fu \u201cYetenek Sizsiniz T\u00fcrkiye\u201d adl\u0131 yar\u0131\u015fmada da boy g\u00f6steren \u00c7amk\u0131ran, 2014 y\u0131l\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Survivor'da sezonu \u015fampiyon olarak tamamlad\u0131. Ard\u0131ndan 2015 y\u0131l\u0131nda Survivor All Star\u2019a kat\u0131lan \u00c7amk\u0131ran, yine birincilik koltu\u011funda yer ald\u0131.\r\n\r\n,Hakan Hatio\u011flu, 28 Kas\u0131m 1979'da \u00c7anakkale'de hayata g\u00f6zlerini a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r. Yar\u0131\u015fmac\u0131, Milli sporcu, Sunucu ve Oyuncu olan Hakan Hatipo\u011flu, \u00fcniversite e\u011fitimini I\u015f\u0131k \u00dcniversitesi\u2019nin \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nde tamamlam\u0131\u015ft\u0131r. ,Y\u00fcksek lisans e\u011fitimini ise Marmara \u00dcniversitesi Y\u00fcksek Lisans \u0130\u015fletme B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde bitiren Hakan Hatipo\u011flu, 2013 tarihinde d\u00fczenlenen Akdeniz Oyunlar\u0131'nda T\u00fcrkiye Sutopu Milli Tak\u0131m\u0131'nda bulunmu\u015ftur. Hakan Hatipo\u011flu t\u0131pk\u0131 e\u015fi Gizem Hatipo\u011flu gibi televizyon d\u00fcnyas\u0131na Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n sunuculu\u011funu \u00fcstlendi\u011fi Var M\u0131s\u0131n Yok Musun? adl\u0131 yar\u0131\u015fma program\u0131na kat\u0131l\u0131p yine ayn\u0131 programda tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Gizem Hatipo\u011flu ile hayatlar\u0131n\u0131 birle\u015ftirmi\u015ftir. Milli bir su topu sporcusu olan Hakan Hatipo\u011flu, Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktad\u0131r. Hakan Hatipo\u011flu, 2010 Survivor sezonunda ve Survivor All Star yar\u0131\u015fma program\u0131na kat\u0131larak ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren ve ba\u015far\u0131l\u0131 performans sergileyen bir isim haline gelmi\u015ftir.\r\n\r\n,1990 y\u0131l\u0131n