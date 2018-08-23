Survivor Sabriye'nin bayram pozuna beğeni yağdı

Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131yla ad\u0131n\u0131 geni\u015f kitlelere duyuran mill\u00ee boks\u00f6r Sabriye \u015eeng\u00fcl, bayram pozuyla sosyal medyay\u0131 sallad\u0131. ,Bayram tatilini Trabzon'da ailesiyle birlikte ge\u00e7iren Sabriye, yemenli ile poz verdi. ,Survivor 2017'nin \u00fcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yar\u0131\u015fan Sabriye \u015eeng\u00fcl, sosyal medya hesab\u0131n\u0131 aktif kullanan isimlerden. ,Yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n Instagram'da payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 yemenli pozuna be\u011feni ve yorum ya\u011fd\u0131. \r\n\r\n,\u0130\u015eTE O FOTO\u011eRAF... \r\n\r\n\r\n\r\n,Sabriye \u015eeng\u00fcl, 1988 y\u0131l\u0131nda Trabzon'da d\u00fcnyaya geldi. ,2006 y\u0131l\u0131nda boksla tan\u0131\u015fan Sabriye \u015eeng\u00fcl'\u00fcn hayat\u0131 bu tarihten sonra de\u011fi\u015fti. ,Spor hayat\u0131na hentbol oynayarak ba\u015flayan Sabriye \u015eeng\u00fcl, tavsiye sonras\u0131nda kickboks'a y\u00f6neldi. ,Hayat\u0131nda sporun \u00f6nemli bir yer tuttu\u011funu belirten Sabriye \u015eeng\u00fcl'\u00fcn en \u00f6ne \u00e7\u0131kan \u00f6zelli\u011fi ise h\u0131rsl\u0131 bir kimli\u011fe sahip olmas\u0131. ,2017 y\u0131l\u0131nda Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n \u00dcnl\u00fcler tak\u0131m\u0131nda yer ald\u0131.