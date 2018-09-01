Susamları istila ettiler: "Hiçbir ilaç öldüremiyor"

Domatesin yoklu\u011funda a\u00e7 kalan \u2018tutalar\u2019 susamlar\u0131 istila etti. ,Tonlarca domatesi \u00e7\u00f6pe g\u00f6nderen \u2018tuta absoluta\u2019 susam tarlalar\u0131na zarar veriyor. ,Hi\u00e7bir ilac\u0131n \u00f6ld\u00fcremedi\u011fi \u2018tuta absoluta\u2019 \u00e7ift\u00e7iyi kara kara d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcyor.,\u00d6rt\u00fc alt\u0131 ve a\u00e7\u0131k tar\u0131mda T\u00fcrkiye\u2019de s\u00f6z sahibi olan Antalya\u2019n\u0131n Aksu il\u00e7esinde k\u0131\u015f aylar\u0131nda milyonlarca ton domatesin \u00e7\u00f6pe gitmesine neden olan \u2018tuta absoluta\u2019 zararl\u0131 b\u00f6cekleri, bu kez domatesin yoklu\u011funda susam tarlalar\u0131na dadand\u0131. Susam tarlalar\u0131nda binlerce ton zarar oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.,2009 y\u0131l\u0131nda G\u00fcney Avrupa \u00fczerinden T\u00fcrkiye\u2019ye giren \u2018tuta absoluta\u2019 bu kez susam tarlalar\u0131n\u0131 mesken tuttu. \u00d6zellikle k\u0131\u015f aylar\u0131nda binlerce d\u00f6n\u00fcm \u00f6rt\u00fc alt\u0131 tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde bulunan milyonlarca ton Akdeniz\u2019in incisi domatesin \u00e7\u00f6pe gitmesine neden olan \u2018tuta absoluta\u2019, domatesin yoklu\u011funda susam tarlalar\u0131na sald\u0131rd\u0131. \u0130l\u00e7ede y\u00fczlerce d\u00f6n\u00fcm alanda ekili bulunan susamlarda, tuta b\u00f6cekleri nedeniyle verim d\u00fc\u015ft\u00fc. Susam a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n tepeleri tutalar taraf\u0131ndan mesken edilerek, \u00fcst meyveler tutalar taraf\u0131ndan t\u00fcketildi. ,\u00c7ift\u00e7iler ise d\u00f6n\u00fcmden normal \u015fartlarda 120 kilo susam ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederlerken bu y\u0131l tuta nedeniyle d\u00f6n\u00fcmden al\u0131nan susam\u0131n 50 kilogram\u0131n alt\u0131na kadar d\u00fc\u015fece\u011fini ifade etti.