Süt mısır sevenler dikkat!

M\u0131s\u0131r, lezzetli oldu\u011fu kadar sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan da faydal\u0131d\u0131r. \u0130\u00e7erisinde A, B ve C grubu vitaminleri bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gibi, magnezyum, fosfor, demir, potasyum ve manganez minerallerini bulundurur. ,M\u0131s\u0131r i\u00e7erdi\u011fi vitamin ve mineraller sayesinde sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan say\u0131s\u0131z fayda sa\u011fl\u0131yor. Tam bir potasyum deposudur. \u00c7ok fazlaca karbonhidrat i\u00e7ermektedir. Protein a\u00e7\u0131s\u0131ndan da zengin olan m\u0131s\u0131r doymam\u0131\u015f ya\u011flar ve sodyum i\u00e7erir.\r\n,Genel sa\u011fl\u0131k i\u00e7inde faydal\u0131 olan m\u0131s\u0131r ha\u015flanm\u0131\u015f, kebap, patlam\u0131\u015f k\u00f6zde ve yemeklere ilave edilerek t\u00fcketilmektedir. Ayn\u0131 zamanda salata ve mezelere lezzet verip g\u00f6rsellik a\u00e7\u0131s\u0131ndan zenginlik katan m\u0131s\u0131r, yaz\u0131n toplanan mahsul\u00fcn, kurutulmas\u0131 ve tanelerinin ayr\u0131lmas\u0131 ile elde edilmektedir.\r\n\r\n,A\u015f\u0131r\u0131 m\u0131s\u0131r t\u00fcketimi ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 yumu\u015fat\u0131yor.\r\n,Lif y\u00f6n\u00fcnden \u00e7ok zengindir.\r\n,Beyni besliyor ve anemi hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131 engelliyor\r\n,V\u00fccuda enerji veriyor ve ki\u015filerin g\u00fcn i\u00e7erisinde zinde kalmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.\r\n,B\u00f6brekleri \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131p, b\u00f6brek hastal\u0131klar\u0131n\u0131 \u00f6nl\u00fcyor.\r\n\u0130drar yolu enfeksiyonuna iyi geliyor ve iltihaplanmalar\u0131 s\u00f6k\u00fcyor.