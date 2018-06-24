Suudi Arabistan: 3 askerimiz öldürüldü

Suudi Arabistan, Yemen s\u0131n\u0131r\u0131nda 3 askerinin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.\r\n,Suudi Arabistan resmi ajans\u0131 SPA'n\u0131n farkl\u0131 kaynaklardan aktard\u0131\u011f\u0131 haberde, askerlerden ikisine Bureyde, birine El-Harc kentlerinde cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi\u011fi belirtildi.\r\n,Haberde, askerlerin ne zaman ve ne \u015fekilde \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131.\r\n,Suudi Arabistan \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcndeki koalisyon g\u00fc\u00e7leri, Yemen'de me\u015fru y\u00f6netime darbe yapan Husilere kar\u015f\u0131 Mart 2015'ten bu yana h\u00fck\u00fcmet g\u00fc\u00e7lerine destek veriyor.\r\n