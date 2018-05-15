Suudi Arabistan'a roketli saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Jizan'da bulunan Kral Faysal Askeri \u00dcss\u00fc'ne roket att\u0131. \r\n,Yemen medyas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, Husiler Suudi Arabistan'\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki liman \u015fehri Jizan'da bulunan Kral Faysal Askeri \u00dcss\u00fc'ne roket att\u0131. Suudi yetkilileri hasar ve zayiat hakk\u0131nda hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131.\r\n,Yemen Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdurrabbu Mansur Hadi'yi devirmeye \u00e7al\u0131\u015fan Husiler, son aylarda \u00fclkede ya\u015fanan olaylara tepki olarak Suudi topraklar\u0131na f\u00fcze bombard\u0131man\u0131n\u0131 yo\u011funla\u015ft\u0131rd\u0131. \r\n,\u00c7o\u011funlukla K\u00f6rfez \u00fclkelerinden olu\u015fan Suudi Arabistan liderli\u011findeki koalisyon, 2015'ten bu yana Cumhurba\u015fkan\u0131 Hadi'nin talebi \u00fczerine Husilere kar\u015f\u0131 hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 d\u00fczenliyor.