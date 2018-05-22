Suudi Arabistan'da darbe çağrısı

Ge\u00e7en g\u00fcnlerde Suudi Arabistan'da Kraliyet Saray\u0131'nda silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 \u00fclkedeki gergin ortam s\u00fcr\u00fcyor.,Kraliyet ailesinde resmi g\u00f6revi bulunmayan, ama muhalif g\u00f6r\u00fc\u015flerinden \u00f6t\u00fcr\u00fc 2013'te Almanya'dan siyasi iltica alan Halid, tahtta Kral Selman otursa da o\u011flu Muhammed bin Selman'\u0131n (MbS) h\u0131zla y\u00fckselip dizginleri eline ge\u00e7irdi\u011fine dikkat \u00e7ekerek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,''Kral Selman'\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerinde olsayd\u0131, i\u015fler bu noktaya gelmezdi. Kamu politikas\u0131na bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Kral Selman'\u0131n siyasi sahnede ve ekranlarda t\u00fcm\u00fcyle namevcut oldu\u011funu g\u00f6ruyoruz.''\r\n\r\n,Halid bin Ferhan darbe \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yaparak, ''Selman'\u0131n ak\u0131ld\u0131\u015f\u0131, dengesiz ve ahmak y\u00f6netimi geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc olmayan noktay\u0131 da ge\u00e7ti. Darbe yap\u0131p kraliyeti kurtar\u0131n.'' dedi.\r\n\r\n,\u0130ngiltere-Katar ba\u011flant\u0131l\u0131 haber portal\u0131 Middle East Eye'a (MEE) konu\u015fan muhalif Suudi Prens Halid bin Ferhan, Prens Ahmed bin Abd\u00fclaziz ile Prens Mukrin bin Abd\u00fclaziz'e darbe \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,.,Ordu ve polis i\u00e7indeki pek \u00e7ok ki\u015fiden bu \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 destekleyen e-posta ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcren muhalif prens, ''Bu e-postalar Ahmed bin Abd\u00fclaziz'e de\u011fi\u015fim i\u00e7in inisiyatif \u00fcstlenmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131yor'' \u015feklinde konu\u015ftu.