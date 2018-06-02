Suudi Arabistan'da yeni deprem!

Muhammed bin Selman'\u0131n Veliaht Prens olmas\u0131yla radikal de\u011fi\u015fiklikler ya\u015fayan \u00fclkede bu kez \u00c7al\u0131\u015fma ve Bakan\u0131 Gafis g\u00f6revden al\u0131nd\u0131, K\u00fclt\u00fcr ve Enformasyon Bakanl\u0131\u011f\u0131 ikiye b\u00f6l\u00fcnd\u00fc, Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu olu\u015fturuldu.\r\n\r\n,Suudi Arabistan'da \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Ali bin Nas\u0131r el-Gafis g\u00f6revden al\u0131nd\u0131, bir\u00e7ok yeni bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve \u00fcst d\u00fczey yetkili atand\u0131.\r\n\r\n,Resmi haber ajans\u0131 SPA'da yay\u0131mlanan Kraliyet Divan\u0131 kararnamelerine g\u00f6re, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Gafis'in g\u00f6revden al\u0131nmas\u0131na, K\u00fclt\u00fcr ve Enformasyon Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n iki ayr\u0131 bakanl\u0131\u011fa ayr\u0131lmas\u0131na, 'Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu' olu\u015fturulmas\u0131na karar verdi.\r\n\r\n,Kutsal topraklarda daha iyi hizmet verilebilmesi i\u00e7in 'Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu' olu\u015fturulmas\u0131 talimat\u0131 verilen kararnamelerde, s\u00f6z konusu kurula da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'\u0131n y\u00f6netim kurulu ba\u015fkan\u0131 olarak tayin edildi\u011fi belirtildi. Y\u00f6netim kurulu \u00fcyelerinin baz\u0131lar\u0131n\u0131n Veliaht Prens taraf\u0131ndan belirlenece\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Kararnamelerde ayr\u0131ca mevcut 'K\u00fclt\u00fcr ve Enformasyon Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n, K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Enformasyon Bakanl\u0131\u011f\u0131 olmak \u00fczere iki ayr\u0131 bakanl\u0131\u011fa ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu bakanl\u0131\u011f\u0131n iki ayr\u0131 bakanl\u0131k olarak yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamlamas\u0131 i\u00e7in Bakanlar Kurulundaki uzmanlar heyetinin g\u00f6revlendirildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yeni yap\u0131lanmayla olu\u015fan ve sadece k\u00fclt\u00fcr faaliyetleri \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrecek K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131 makam\u0131na Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan Al Suud atand\u0131. ,E\u015f-\u015eeyh Salih Al e\u015f-\u015eeyh, Devlet Bakan\u0131 ve Bakanlar Kurulu \u00fcyesi; Abdullatif bin Abdulaziz bin Abdurrahman Al e\u015f-\u015eeyh de \u0130slam \u0130\u015fleri, Davet ve \u0130r\u015fat Bakan\u0131 olarak tayin edildi.\r\n\r\n\r\n,\u00d6te yandan \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Gafis g\u00f6revden al\u0131narak yerine, Riyad Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ahmed bin S\u00fcleyman er-Racihi atand\u0131.\r\n\r\n,Yeni kararnamelerde g\u00f6revden al\u0131nan Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Saad el-Halb'\u0131n yerine Bedr ed-Delami ile Abdulhadi el-Mansur'un atanmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra birka\u00e7 bakanl\u0131\u011fa daha yeni \u00fcst d\u00fczey atamalar yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Suudi Arabistan'da ge\u00e7en \u015fubat ay\u0131nda yay\u0131mlanan kararnamelerde de Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 ve Hava Kuvvetleri Komutan\u0131 emekliye sevk edilmi\u015f, Kara Kuvvetleri Komutan\u0131 ile bir\u00e7ok bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve \u00fcst d\u00fczey yetkili g\u00f6revden al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\r\n