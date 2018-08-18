Suudi Arabistan’dan Türkiye-ABD ilişkilerini gerecek skandal hamle!

Esad kar\u015f\u0131t\u0131 Suudi Arabistan, Suriye'de rejim g\u00fc\u00e7leriyle sava\u015fan muhaliflere y\u0131llarca silah ve para yard\u0131m\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,ABD'nin DEA\u015e'la m\u00fccadele kapsam\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG'ye uzun s\u00fcredir verdi\u011fi askeri destek, Ankara-Washington ili\u015fkilerinin gerilmesine neden olan konulardan biri. ABD'nin Suriye'de PYD kontrol\u00fcndeki b\u00f6lgelerde hava \u00fcsleri ve karakollar\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik, 100 milyon dolarl\u0131k katk\u0131n\u0131n, Suudi Arabistan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Adil el Cubeyr'in Temmuz ay\u0131nda Br\u00fcksel'deki NATO toplant\u0131lar\u0131 s\u0131ras\u0131nda DEA\u015e'la m\u00fccadele konusunda ABD \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde d\u00fczenlenen bir konferansta verdi\u011fi vaat kapsam\u0131nda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 aktaran Associated Press haber ajans\u0131, Suudi Arabistan taraf\u0131ndan yap\u0131lan 100 milyon dolarl\u0131k yard\u0131m\u0131n, b\u00f6lgede tar\u0131m, e\u011fitim, yol \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, enkaz kald\u0131rma ve kullan\u0131m suyu gibi alanlarda harcanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n,DW T\u00fcrk\u00e7e\u2019de yer alan habere g\u00f6re; Suudi Arabistan'\u0131n Washington B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu katk\u0131n\u0131n, "hayat kurtaraca\u011f\u0131, yerlerinden olan Suriyelilerin d\u00f6nmesinin kolayla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131na ve DEA\u015e'\u0131n yeniden ortaya \u00e7\u0131k\u0131p Suriye'yi, kom\u015fular\u0131n\u0131 tehdit edememesi veya uluslararas\u0131 topluma y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar planlayamamas\u0131n\u0131 sa\u011flamaya yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131" belirtildi. B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik, "Bu maddi katk\u0131, DEA\u015e'l\u0131 ter\u00f6ristlerce tahrip edilen Rakka gibi \u015fehirlerde toplumlar\u0131n yeniden ya\u015fayabilmesi i\u00e7in koalisyon g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan g\u00f6sterilerin \u00e7abalarda kritik bir rol oynayacak" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Bu topraklar\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc, omurgas\u0131n\u0131n ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019n\u0131n Suriye uzant\u0131s\u0131 YPG\u2019nin olu\u015fturdu\u011fu, ABD destekli bir di\u011fer ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc SDG kontrol\u00fcnde bulunuyor.\r\n\r\n,Suudi Arabistan'\u0131n 100 milyon dolarl\u0131k yard\u0131m\u0131 ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nda memnuniyet ya\u015fatt\u0131. ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda "yap\u0131lan \u00f6nemli katk\u0131n\u0131n istikrar sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in kritik oldu\u011fu" ve DEA\u015e'la m\u00fccadele konusunda "\u00f6nemli bir zamanda geldi\u011fi" belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, "Stabilizasyon ve erken \u0131slah program\u0131, yeniden ortaya \u00e7\u0131kamamas\u0131n\u0131 ve Suriye'yi b\u00f6lge halk\u0131n\u0131 tehdit etmek veya uluslararas\u0131 topluma y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar planlamak i\u00e7in \u00fcs olarak kullanmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in kritik \u00f6nemde" denildi.\r\n,Suudi Arabistan, ABD ile ya\u015fanan krizin ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik skandal bir karara imza att\u0131. ,Suudi Arabistan, Suriye'nin kuzeydo\u011fusunda DEA\u015e'tan al\u0131nan b\u00f6lgelerde istikrar sa\u011flanabilmesi iddias\u0131yla 100 milyon dolar yard\u0131mda bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,ABD ayr\u0131ca di\u011fer ortaklar\u0131n\u0131 ve m\u00fcttefiklerini de "b\u00f6lgeye daha fazla istikrar ve g\u00fcvenlik getirilmesine yard\u0131mc\u0131 olacak \u00e7abalar konusunda kendi paylar\u0131na d\u00fc\u015feni yapmaya" \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Suudi Arabistan'\u0131n katk\u0131s\u0131, Trump y\u00f6netiminin b\u00fct\u00e7ede Suriye, Bat\u0131 \u015eeria ve Gazze gibi b\u00f6lgelerle ilgili yard\u0131m programlar\u0131na ayr\u0131lan d\u0131\u015f harcamalar\u0131 ABD kongresini baypas ederek azaltman\u0131n yollar\u0131n\u0131 arad\u0131\u011f\u0131 bir d\u00f6nemde geldi.