Suudi Arabistan, Katar'ı ana karadan ayıracak

Suudi medyas\u0131, s\u0131n\u0131r boyunca yeni bir kanal kaz\u0131larak Katar'\u0131n ana karadan tamamen ayr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n,Amerika'n\u0131n verdi\u011fi talimatlar do\u011frultusunda politikalar\u0131n belirlendi\u011fi Suudi Arabistan'da; Katar ve T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131ktan y\u00fcr\u00fct\u00fclmeye ba\u015fland\u0131. Kraliyet taraf\u0131dan verilen talimatlar do\u011frultusunda T\u00fcrk dizilerinin bile yasakland\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede, Katar'a y\u00f6nelik bask\u0131lar da devam ediyor.\r\n,Suudi yetkililerin Katar'a i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 son plan ise \u00e7\u0131lg\u0131nca. Suudi medyas\u0131nda \u00e7\u0131kan habere g\u00f6re; Katar'\u0131n ana karadan ayr\u0131lmas\u0131 i\u00e7in yeni bir proje haz\u0131rland\u0131.\r\n,1 y\u0131l i\u00e7erisinde uygulamaya sokulmas\u0131 beklenen projenin detaylar\u0131 da belli oldu. Kanal, 60 kilometre uzunlu\u011funda, 200 metre geni\u015fli\u011finde ve 20 metre derinli\u011finde olacak.