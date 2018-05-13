Suudilerden Türkiye'yi karıştırma planı

Ansari, "Bir Suudi vatanda\u015f\u0131 olarak tavsiyem; bu yaz T\u00fcrkiye'ye gitmeyin. K\u00f6t\u00fc \u015feyler olacak." s\u00f6zleriyle turizm b\u00f6lgelerinde ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,ABD'deki Suudi lobisinden olan SAPRAC \u015firketinin kurucusu, kendi vatanda\u015flar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'ye gitmemeleri konusunda uyard\u0131.,2016 y\u0131l\u0131nda Washington'da kurulan Saudi American Public Relation Affairs Committee \u015firketinin Suudi Arabistanl\u0131 kurucusu Salman Al-Ansari sosyal medya hesab\u0131ndan T\u00fcrkiye ile ilgili payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n\r\n