Süveyde’de ölü sayısı 100’ü geçti!

Suriye\u2019nin g\u00fcneyindeki S\u00fcveyde\u2019de DEA\u015e'l\u0131 ter\u00f6ristlerin d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131larda \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 100\u2019\u00fc ge\u00e7ti.,Be\u015f\u015far Esed rejimi h\u00e2kimiyetindeki S\u00fcveyde\u2019de bug\u00fcn en az 4 intihar sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n\r\nLondra merkezli Suriye \u0130nsan Haklar\u0131 G\u00f6zlemevi, sabahtan beri s\u00fcren sald\u0131r\u0131 ve \u00e7at\u0131\u015fmalarda y\u00fczden fazla ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu. \r\n\r\n,B\u00f6lgede en az o kadar da yaral\u0131 bulunuyor.\r\n\r\nTer\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DAE\u015e, sald\u0131r\u0131lar\u0131 \u00fcstlendi.\r\n\r\nS\u00fcveyde'nin merkezi rejimin h\u00e2kimiyetindeyken, kuzeydo\u011fusunda DEA\u015e'\u0131n varl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Bug\u00fcn, son aylarda rejim kontrol\u00fcndeki bir b\u00f6lgede ger\u00e7ekle\u015ftirilen en kanl\u0131 sald\u0131r\u0131lar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi bildiriliyor.