Takım değiştiriyor! Volkan'ı çok kızdıracak transfer

Abdullah Avc\u0131'nun form durumunu d\u00fc\u015f\u00fck bulup yedek b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 Volkan Babacan i\u00e7in olay \u00e7\u0131karacak bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131.\r\n,Transferin bitimine \u00e7ok az bir zaman kala Volkan Babacan tak\u0131m de\u011fi\u015ftirebilir.\r\n\r\n,S\u00fcper Lig'e k\u00f6t\u00fc bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapan Fenerbah\u00e7e'de kaleci konusundaki adaylar \u00e7o\u011fal\u0131yor. ,Habert\u00fcrk'\u00fcn haberine g\u00f6re Sar\u0131-Lacivertliler, PSG'de forma giyen Kevin Trapp'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra yerli bir ismi de g\u00fcndemine ald\u0131.\r\n\r\n,Sportif direkt\u00f6r Damien Comolli'nin, Medipol Ba\u015fak\u015fehir'in ba\u015far\u0131l\u0131 eldiveni Volkan Babacan i\u00e7in \u0130stanbul ekibiyle temas kuraca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n, Volkan'\u0131 \u00e7ok k\u0131zd\u0131racak transfer haberi geldi.,Bu sezon Turuncu-Lacivertliler'in oynad\u0131\u011f\u0131 resmi ma\u00e7larda yedek soyunan tecr\u00fcbeli file bek\u00e7isinin durumunun \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde netle\u015fmesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fen 30 ya\u015f\u0131ndaki kaleci, 2007-2010 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giymi\u015fti.\r\n,