Taksiciler UBER şoförüne saldırdı iddiası

7 taksi \u015fof\u00f6r\u00fc UBER arac\u0131n\u0131n etraf\u0131n\u0131 sard\u0131 ve araca vurdu. ,Bu s\u0131rada ara\u00e7ta bulunan yolcular da taksi \u015fof\u00f6r\u00fcne tepki g\u00f6sterirken, taksiciler m\u00fc\u015fterileri ara\u00e7tan indirmek istedi.\r\n\r\n,Ancak UBER \u015fof\u00f6r\u00fc ise arac\u0131n kap\u0131lar\u0131n\u0131 kitledi. ,Ya\u015fanan o anlarda cep telefonuna yans\u0131d\u0131.,.,\u0130ddiaya g\u00f6re taksiciler, Esenyurt'ta m\u00fc\u015fteri alan bir UBER arac\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kesti.