Taksim Camisinin kubbesi yükseliyor

İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararının ardından Maksem'in arkasında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait arazide geçen yıl 17 Şubat'ta temeli atılan caminin inşaatı sürüyor.
Yüksek Mimar Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman imzası taşıyan caminin ana taşıyıcıları tamamlanırken, küçük iki kubbesi inşa edildi, ana kubbesi ve minarelerin yapımına başlandı.
Cami bir taraftan yukarı doğru yükselirken, otopark olarak kullanılacak alt katlardaki çalışmalar sürdürülüyor.
Taksim Meydanı'nda silueti belirgin bir hal alan caminin etrafındaki bazı binalar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilerek yıkıldı ve cami alanına eklendi. Caminin hemen yanında bulunan ve nostaljik tramvayın depoları olarak kullanılan binanın temelleri de atıldı.