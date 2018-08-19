Taksim'de bir gerip olay! Suriyeli genç bu hâlde bulundu...

Olay saat 08.00 s\u0131ralar\u0131nda, Gezi Park\u0131 i\u00e7inde meydana geldi. ,\u0130ddialara g\u00f6re, ad\u0131n\u0131n Musa oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen Suriyeli bir ki\u015fi, hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle, parkta uyuyan bir ki\u015finin kafas\u0131na \u015fi\u015feyle vurdu., Bunu g\u00f6ren parktakiler, ka\u00e7maya ba\u015flayan sald\u0131rgan\u0131 yakalayarak d\u00f6vd\u00fc. ,Bu s\u0131rada bir ki\u015fi, Musa adl\u0131 ki\u015fiyi sol kal\u00e7as\u0131ndan b\u0131\u00e7aklad\u0131. Sald\u0131rgan daha sonra kay\u0131plara kar\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Suriyeli Musa, sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ac\u0131yla yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131. \u00c7evredeki vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131yla bir duvara oturan Musa, bir s\u00fcre sonra, kan i\u00e7inde kalan pantolon ile ti\u015f\u00f6rt\u00fcn\u00fc \u00e7\u0131kartt\u0131. ,Vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. ,Bu s\u0131rada, yaral\u0131 ki\u015fi kendine yard\u0131m etmek isteyenlere ta\u015f att\u0131., Yaral\u0131 gencin kan kaybetti\u011fini g\u00f6ren bir polis memuru, yan\u0131na giderek ti\u015f\u00f6rtle baca\u011f\u0131na turnike yapt\u0131. Yaral\u0131, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.