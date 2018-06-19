Taksim’de güpegündüz gasp

\u0130stanbul Taksim Meydan\u0131\u2019nda ak\u0131llara durgunluk veren olay ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde kameralara yans\u0131d\u0131. Kimli\u011fi belirlenemeyen bir ki\u015fi sokakta ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilen bir vatanda\u015fla \u00f6nce Taksim an\u0131t\u0131 \u00f6n\u00fcnde bir s\u00fcre konu\u015ftu. Hararetli ge\u00e7en konu\u015fman\u0131n ard\u0131ndan evsiz vatanda\u015f Taksim Meydan\u0131\u2019ndan metroya giri\u015f yap\u0131lan merdivenlerden inmeye ba\u015flad\u0131. Evsiz vatanda\u015f\u0131n arkas\u0131ndan merdivenlerden inen kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi burada evsiz vatanda\u015f\u0131n \u00e7antas\u0131ndan paras\u0131n\u0131 gasp etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nKar\u015f\u0131 koymaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yere d\u00fc\u015fen evsiz vatanda\u015f\u0131 h\u0131rpalayan gasp\u00e7\u0131 \u00e7antay\u0131 tamamen almak i\u00e7in yerde yatan adam\u0131 birka\u00e7 defa yere \u00e7arpt\u0131. O esnada \u00e7antadaki ka\u011f\u0131t ve bozuk paralar yere sa\u00e7\u0131ld\u0131. D\u00f6k\u00fclen paralar\u0131 alan gasp\u00e7\u0131 olay yerinden uzakla\u015fmak i\u00e7in h\u0131zla merdivenlerden yukar\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n,Gasp\u00e7\u0131 tekrar Taksim Meydan\u2019a \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada gasp olay\u0131n\u0131 fark eden sivil bir polis taraf\u0131ndan durdurulmak istendi. Ancak polisin m\u00fcdahalesinden ka\u00e7an gasp\u00e7\u0131 ara sokaklara do\u011fru h\u0131zla ko\u015farak uzakla\u015ft\u0131. Sivil polis ekipleri ve polis ara\u00e7lar\u0131 gasp\u00e7\u0131y\u0131 ara sokaklarda kovalad\u0131.,Taksim\u2019de sokakta ya\u015fayan bir vatanda\u015f g\u00fcpeg\u00fcnd\u00fcz gasp edildi.\r\n\r\n, Olay\u0131n ard\u0131ndan yaralanan evsiz vatanda\u015f i\u00e7in olay yerine ambulans ve sa\u011fl\u0131k ekipleri geldi. Bir s\u00fcre metro merdivenlerinde tedavi edilen vatanda\u015f daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Emniyetin gasp olay\u0131yla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 devam ediyor. Evsiz vatanda\u015f\u0131n polise verdi\u011fi ifadede 120 liras\u0131n\u0131n ve bir miktar bozuk paras\u0131n\u0131n gasp edildi\u011fi \u00f6\u011frenildi.