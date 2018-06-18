Taksim’de otelden atılan paralar izdihama sebep oldu

\u0130stanbul Taksim\u2019de bir otelin \u00fcst katlar\u0131ndan para at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, bir anda izdihama sebep oldu., Paray\u0131 kimin neden att\u0131\u011f\u0131 bilinmezken ya\u015fananlar cep telefonu kameras\u0131 ile kaydedildi. ,Taksim\u2019de ak\u015fam saatlerinde kimli\u011fi hen\u00fcz bilinmeyen bir vatanda\u015f, \u00c7in paras\u0131 olan Renminbi\u2019yi otelin \u00fcst katlar\u0131ndan a\u015fa\u011f\u0131ya atmaya ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n,Olay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, bir anda topland\u0131.,Cadde \u00fczerinde yere d\u00fc\u015fen paralar\u0131 toplamak isteyen vatanda\u015flar izdihama neden olurken, caddede trafik olu\u015fmas\u0131 nedeniyle polis ekipleri geldi.\r\n\r\n\r\n\r\n,Ekipler, paran\u0131n at\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kata \u00e7\u0131karak olaya m\u00fcdahalede bulundu \u00e7evrede toplanan kalabal\u0131\u011f\u0131n da\u011f\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131.