Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı

Ar\u0131lar zaman zaman sokakta u\u00e7u\u015farak \u00e7evredekilere zor anlar ya\u015fatt\u0131. O anlar cep telefonu kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. ,\u0130stanbul Taksim'de y\u00fczlerce ar\u0131 sokaktan ge\u00e7enlere zor anlar ya\u015fatt\u0131.\r\n,Beyo\u011flu Katip Mustafa \u00c7elebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131ndaki kovanlardan \u00e7\u0131kan ar\u0131lar ba\u015fka bir binan\u0131n pervaz\u0131nda ve a\u011fa\u00e7ta topland\u0131. ,Sokaktakiler ar\u0131lardan korunmak i\u00e7in giysilerini ba\u015flar\u0131na ge\u00e7irdi. ,Bir s\u00fcre sokakta u\u00e7u\u015fan ar\u0131lar daha sonra ar\u0131c\u0131l\u0131k yapan Okan Bak\u0131r taraf\u0131ndan topland\u0131.\r\n\r\n,Evinin \u00e7at\u0131s\u0131na yerle\u015ftirdi\u011fi kovanlarda hobi olarak ar\u0131c\u0131l\u0131k yapan Okan Bak\u0131r, "Bunlar k\u0131\u015f\u0131n yumurtlamaya ba\u015fl\u0131yorlar, yaza do\u011fru ise yavrular\u0131 oluyor. ,Ar\u0131lar yavru ar\u0131lar\u0131 b\u0131rakt\u0131klar\u0131 zaman ba\u015fka yerlere gidiyorlar. ,Bu ar\u0131lar bize ait, a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 do\u011faya ait. Kendimize yap\u0131yoruz bu bal\u0131. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konu\u015ftu.