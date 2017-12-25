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Taksim İlk Yardım Hastanesi geri dönüyor
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Taksim İlk Yardım Hastanesi geri dönüyor
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Taksim'de Sıraselviler Caddesinde 1969 yılında hizmete açılan ve uzun süre İlk Yardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yıkılmıştı. Yıkılan hastane Gaziosmanpaşa'ya taşındı.
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