Taksiye binip onu görenler gözlerine inanamıyor!

Tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede, 3 Mart 2013 tarihinde hayat\u0131n\u0131 kaybeden M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses ile 1996'da \u0130stanbul'da sahne ald\u0131\u011f\u0131 e\u011flence mekan\u0131nda yollar\u0131 kesi\u015fen ve G\u00fcrses'e benzerli\u011fiyle dikkat \u00e7eken Baki \u00c7i\u00e7ek, sanat\u00e7\u0131n\u0131n an\u0131lar\u0131n\u0131 ya\u015fatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Antalya'da kendisine ait taksiyle \u015fof\u00f6rl\u00fck yaparak, ge\u00e7imini sa\u011flayan \u00c7i\u00e7ek, G\u00fcrses gibi giyinip, sa\u00e7\u0131n\u0131 ve b\u0131y\u0131\u011f\u0131n\u0131 sanat\u00e7\u0131 gibi tar\u0131yor. ,Yaz- k\u0131\u015f beyaz g\u00f6mlek, beyaz pantolon, beyaz kemer ve beyaz ayakkab\u0131dan vazge\u00e7meyen \u00c7i\u00e7ek, lacivert ya da siyah ceketini de \u00fczerinden \u00e7\u0131karm\u0131yor. G\u00fcrses'in de siyah beyaz giyindi\u011fini anlatan \u00c7i\u00e7ek, "Yaz- k\u0131\u015f b\u00f6yle giyinirim. M\u00fcsl\u00fcm Baba da \u00f6yle giyinirdi. Ona benzedi\u011fim i\u00e7in gurur duyuyorum" dedi. \r\n\r\n,M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses ile zaman\u0131nda \u00e7ay reklam\u0131nda oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve daha sonra birka\u00e7 kez kendisine film teklifi geldi\u011fini kaydeden Baki \u00c7i\u00e7ek, teklifleri d\u00fc\u015f\u00fck \u00fccretler sunulmas\u0131 nedeniyle reddetti\u011fini s\u00f6yledi. G\u00fcrses'e benzerli\u011finden para kazanmaya \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131; ancak bir projede yer verilecekse \u00fccretlerin 'komik' olmamas\u0131 gerekti\u011fini aktaran \u00c7i\u00e7ek, "Dizi, film, reklam tekliflerine a\u00e7\u0131\u011f\u0131m; ama \u00f6yle ucuza yok. Gitti\u011fimde ald\u0131\u011f\u0131m paraya de\u011fmesi laz\u0131m" diye konu\u015ftu. M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'e benzedi\u011fi i\u00e7in gurur duydu\u011funu vurgulayan \u00c7i\u00e7ek, sanat\u00e7\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne \u00e7ok \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcnde m\u00fczikten so\u011fudum. Ke\u015fke onun yerine ben \u00f6lseydim" dedi.,5 ay \u00f6nce kafas\u0131n\u0131 dinlemek ve daha sakin hayat ya\u015famak i\u00e7in \u0130stanbul'dan Antalya'ya yerle\u015fti\u011fini anlatan Baki \u00c7i\u00e7ek, g\u00fcnl\u00fck 500 TL kazanarak, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 taksi dura\u011f\u0131n\u0131n da e\u011flence kayna\u011f\u0131 oldu., En \u00e7ok sevdi\u011fi i\u00e7ece\u011fin \u00e7ay oldu\u011funu belirten \u00c7i\u00e7ek, M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'ten ne g\u00f6rd\u00fcyse kendi ya\u015fam\u0131na yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Durakta s\u0131k s\u0131k M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00c7i\u00e7ek'in \u00f6zel m\u00fc\u015fterileri de var. Dura\u011fa telefon a\u00e7\u0131p, \u00f6zellikle 'M\u00fcsl\u00fcm Baba'y\u0131 istiyoruz' diyenlerin yan\u0131 s\u0131ra dura\u011fa kadar gelip, \u00c7i\u00e7ek ile \u00f6z\u00e7ekim yapan ki\u015filer de oluyor.\r\n\r\n\r\n,Taksicilik yapan Kerim Demiray, Baki \u00c7i\u00e7ek ile ayn\u0131 durakta \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 i\u00e7in mutlu olduklar\u0131n\u0131 belirterek, "Gelen, giden foto\u011fraf \u00e7ektiriyor. Duraktaki m\u00fc\u015fteri potansiyelimiz artt\u0131. \u00d6zellikle 'M\u00fcsl\u00fcm Baba'y\u0131 istiyoruz' diyenler oluyor. Bizim karizmam\u0131z\u0131 \u00e7izdi" diye konu\u015ftu. \r\n,Taksi \u015fof\u00f6rlerinden Osman \u00d6zkaya ise "Dura\u011f\u0131m\u0131z\u0131n m\u00fc\u015fterisi artt\u0131. Karakter olarak da M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'e benzetiyoruz" dedi. Dura\u011f\u0131n yan\u0131nda hizmet veren \u00e7ilingir Durmu\u015f Erba\u015f da yak\u0131nlar\u0131na Baki \u00c7i\u00e7ek'ten s\u00fcrekli bahsetti\u011fini s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Duraktan taksi \u00e7a\u011f\u0131ran m\u00fc\u015fterilerin araca binince \u015fa\u015f\u0131r\u0131p kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Baki \u00c7i\u00e7ek, "M\u00fc\u015fteri taksime biniyor, beni birden direksiyonda g\u00f6r\u00fcnce afall\u0131yor. 'Allah Allah' diyor, 'Ne oldu karde\u015fim?' diyorum. 'A\u011fabey sen M\u00fcsl\u00fcm Baba de\u011fil misin?' diyorlar. \u015ea\u015f\u0131r\u0131yor insanlar. \u0130nanm\u0131yorlar M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne. M\u00fc\u015fterilerim aray\u0131p, 'Baba bizi \u015furadan al\u0131r m\u0131s\u0131n?' diyor. B\u00f6yle davranmalar\u0131 \u00e7ok ho\u015fuma gidiyor" dedi.\r\n\r\n\r\n