Talisca yeni takımını açıkladı! 'Anlaştım...'

Anderson Talisca, gelece\u011fiyle ilgili karar\u0131n\u0131 verdi. ,Y\u00f6netimin 21 milyon Euro\u2019luk opsiyon maddesini kullanmas\u0131 imkans\u0131z g\u00f6z\u00fcken ve son Sivasspor ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Vodafone Park\u2019ta trib\u00fcnlerle vedala\u015fan Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z, yeni adresini Be\u015fikta\u015f\u2019taki eski tak\u0131m arkada\u015flar\u0131na s\u00f6yledi.,Siyah-Beyazl\u0131lar\u2019\u0131n teknik patronu \u015eenol G\u00fcne\u015f, Sivasspor ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda Talisca\u2019yla ilgili \u201cCenk Tosun\u2019a rakip olabilir\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. O g\u00fcnlerde Talisca\u2019n\u0131n Manchester United\u2019a gidece\u011fi kulislerde ciddi \u015fekilde konu\u015fulmu\u015ftu. ,Vagner Love, Quaresma gibi isimlerle s\u00fcrekli konu\u015fan Talisca \u201cRoma ile her \u015fartta anla\u015ft\u0131m. Be\u015fikta\u015f\u2019ta \u00e7ok g\u00fczel 2 y\u0131l ge\u00e7irdim ve veda ettim. Umar\u0131m gelecek sezon ba\u015far\u0131l\u0131 olursunuz. Kariyerime \u0130talya\u2019da devam edece\u011fim\u201d dedi.\r\nRoma\u2019n\u0131n Talisca\u2019n\u0131n bonservisi i\u00e7in Benfica\u2019ya 30 milyon Euro\u2019ya yak\u0131n bir \u00fccret \u00f6demesi bekleniyor. (Fanatik)