Tam 11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak

Cumhuriyetin 100. Yıldönümüne 5 kala Türkiye dev bir projeyle dünya arenasına çıkıyor. Yüzde 78’i tamamlanan ve dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak olan İstanbul’un üçüncü havalimanı 29 Ekim 2018’de açılıyor. Açılıştan aylar önce çalışmaların hangi noktada olduğunu öğrenmek için gittiğimiz İGA Havalimanı İnşaatları CEO’su Yusuf Akçayoğlu, “Böyle bir projenin küçükleri 10-15 yılda bitiyor. Biz 42 ayda yapıyoruz. Bu bir rekor” diyerek havalimanının birçok konuda rekor kırdığını dile getiriyor.