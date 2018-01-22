BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Tam 11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak

Tam 11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak
1 / 9

Tam 11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak

Cumhuriyetin 100. Yıldönümüne 5 kala Türkiye dev bir projeyle dünya arenasına çıkıyor. Yüzde 78’i tamamlanan ve dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak olan İstanbul’un üçüncü havalimanı 29 Ekim 2018’de açılıyor. Açılıştan aylar önce çalışmaların hangi noktada olduğunu öğrenmek için gittiğimiz İGA Havalimanı İnşaatları CEO’su Yusuf Akçayoğlu, “Böyle bir projenin küçükleri 10-15 yılda bitiyor. Biz 42 ayda yapıyoruz. Bu bir rekor” diyerek havalimanının birçok konuda rekor kırdığını dile getiriyor.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144