Tam 198 gram! Hepsi midesinden çıktı

Gaziemir \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerinin Kahramanlar Caddesi'nde durumundan \u015f\u00fcphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapmak istedi\u011fi ki\u015finin parktaki bir a\u011fac\u0131n alt\u0131nda k\u0131vranmaya ba\u015flamas\u0131 \u00fczerine durum sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirildi.,Polis ekipleri, \u0130ran uyruklu Y.S'nin (27) madde ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 olabilece\u011fi ihtimaline kar\u015f\u0131 Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerini de olay yerine \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.,Zanl\u0131n\u0131n hastanede r\u00f6ntgen filmi \u00e7ekilerek yap\u0131lan kontrollerinde, midesinde uyu\u015fturucu ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131ld\u0131. Zanl\u0131n\u0131n midesinden istifra yoluyla ve d\u0131\u015fk\u0131s\u0131ndan siyah elektrik band\u0131na sar\u0131lm\u0131\u015f kaps\u00fcl halinde metamfetamin maddesi \u00e7\u0131kt\u0131.,Toplam 198 gram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda uyu\u015fturucuyu midesinde saklad\u0131\u011f\u0131 belirlenen zanl\u0131, g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u0130\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen Y.S, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.